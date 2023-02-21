«Решила по своему пути идти». Медведева ответила, как готовилась к роли интервьюера

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как готовилась к роли интервьюера.
«Как я готовилась к этому? Советы, конечно, спрашивала. Но в основном, наверное, в роли интервьюера очень важно оставаться собой. Можно сколько угодно смотреть на какие-то примеры: открыть YouTube, посмотреть, как люди берут интервью. Но всё равно у каждого интервьюера прослеживается своя индивидуальность, поэтому я решила больше по своему пути идти. Я не могу сказать, что у меня идеально получается, но с каждым разом мне всё легче и легче и становится всё лучше и лучше. Беру количеством, так сказать, учусь в процессе», — сказала Медведева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Читайте полное интервью с Евгенией Медведевой на «Чемпионате».
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