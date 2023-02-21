Алексей Мишин проведёт мастер-классы в Мексике. Туктамышева и Семененко участвуют

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин вместе со своей командой проведёт семинары и мастер-классы в Мексике. Мероприятия пройдут с 24 по 28 мая и с 31 мая по 4 июня.

В мастер-классах вместе с профессором Мишиным примет участие хореограф Татьяна Прокофьева, а также фигуристы его группы. Согласно афишам, в Мексику поедут чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, чемпион России Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин и Андрей Лазукин.

Фото: Соцсети push.figureskating

До этого Туктамышевой, Семененко и Лутфуллину предстоит принять участие в финале Гран-при России, который пройдёт в Санкт-Петербурге 4–5 марта. Ученики Мишина отобрались в финал с призовых мест на этапах соревнований и претендуют на медали.