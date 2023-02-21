Алексей Мишин проведёт мастер-классы в Мексике. Туктамышева и Семененко участвуют
Поделиться
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин вместе со своей командой проведёт семинары и мастер-классы в Мексике. Мероприятия пройдут с 24 по 28 мая и с 31 мая по 4 июня.
В мастер-классах вместе с профессором Мишиным примет участие хореограф Татьяна Прокофьева, а также фигуристы его группы. Согласно афишам, в Мексику поедут чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, чемпион России Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин и Андрей Лазукин.
Фото: Соцсети push.figureskating
До этого Туктамышевой, Семененко и Лутфуллину предстоит принять участие в финале Гран-при России, который пройдёт в Санкт-Петербурге 4–5 марта. Ученики Мишина отобрались в финал с призовых мест на этапах соревнований и претендуют на медали.
Комментарии
- 21 февраля 2023
-
12:21
-
12:12
-
11:56
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 20 февраля 2023
-
23:04
-
23:00
-
22:56
-
22:29
-
22:00
-
21:20
-
21:00
-
20:10
-
17:59
-
15:10
-
14:39
-
14:33
-
14:27
-
13:12
-
12:13
-
10:19
- 19 февраля 2023
-
19:50
-
19:24
-
19:01
-
17:32
-
11:33
- 18 февраля 2023
-
22:51
-
19:34
-
19:17
-
18:56
-
18:32
-
17:50
-
14:22
Партнерский контент