Даниелян подтвердил, что заменит Коляду в финале Гран-при России

Серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года в мужском одиночном катании Артур Даниелян подтвердил информацию о том, что заменит бронзового медалиста чемпионата мира — 2018 Михаила Коляду в финале Гран-при России. Соревнования состоятся в Санкт-Петербурге 4 и 5 марта.

«Выступлю ли я вместо Коляды? Да, это правда», – приводит слова Даниеляна Metaratings.

Даниелян был следующим запасным в списке потенциальных участников финала Гран-при. Ранее с соревнований из-за обострившейся травмы снялся Илья Яблоков, его заменил Макар Игнатов.

Коляда отобрался в финал Гран-при России, заняв четвёртое и третье места на двух московских этапах серии. С тех пор Михаил не выступал на соревнованиях, пропустив чемпионаты России и Санкт-Петербурга. Причиной снятия стало обострение синусита и восстановление после болезни.