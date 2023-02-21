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Камила Валиева станет хедлайнером этапа Кубка Московского спорта по фигурному катанию

Камила Валиева станет хедлайнером этапа Кубка Московского спорта по фигурному катанию
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Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Камила Валиева станет хедлайнером четвёртого этапа Кубка Московского спорта по фигурному катанию, который пройдёт 25 февраля на малой арене спортивного комплекса ЦСКА.

«Я очень рада, что смогу выступить перед нашими будущими чемпионами. Путь фигуриста начинается в совсем юном возрасте, и такие соревнования помогают упростить переход из детского спорта во взрослый. Кроме того, мне кажется, что выступления действующих атлетов на подобных мероприятиях очень вдохновляют юных спортсменов и дополнительно мотивируют их, поэтому для меня выступление тут – большая честь и ответственность», – прокомментировала своё участие Валиева.

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