«Больные люди! На Камилу идёт травля, знают, что она лучшая». Тарасова — об апелляции ВАДА

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала апелляцию Всемирного антидопингового агентства в Спортивный арбитражный суд.
ВАДА намерено обжаловать решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому спортсменка была признана невиновной в приёме запрещённых препаратов. Отмечается, что организация запрашивает дисквалификацию фигуристки на четыре года.
«Ужасно несправедливые требования ВАДА отстранить Камилу на четыре года. Когда это уже закончится? Как и сколько уже можно травить самую лучшую девочку в фигурном катании? Больные люди! Они знают, что она лучшая и специально топят. Да чтобы их детям достались такие же судьи, как Камиле Валиевой. Не могу влиять на эти процессы, но Камилу нужно сейчас всем поддерживать. На неё идёт травля», — цитирует Тарасову Sport24.
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