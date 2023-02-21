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«Это же ненадуманные обвинения». Роднина — о требовании ВАДА отстранить Валиеву на 4 года

«Это же ненадуманные обвинения». Роднина — о требовании ВАДА отстранить Валиеву на 4 года
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу Камилы Валиевой. Отмечается, что организация запрашивает дисквалификацию фигуристки на четыре года.

«Думаю, у ВАДА были основания обращаться в CAS. Дело Камилы — беда РУСАДА. Это же ненадуманные обвинения, факт запрещённых препаратов был. Я не настолько знаю допустимые дозы, но правила были нарушены. Да, проверять пробы стали очень поздно, но факт остаётся.

Это нельзя назвать политическим давлением — это наша проблема. РУСАДА сделало ошибку, сработав неоперативно перед Олимпиадой», — приводит слова Родниной Sport24.

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