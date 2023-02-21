Серебряные призёры ЮЧР в танцах: не так важна медаль, как задача, которую ты выполнил

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин поделились эмоциями от выступления на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, где они заняли второе место.

«Есть ли ощущение, что вы проиграли золото? Или всё-таки выиграли серебро? Мы выиграли серебро», — сказала Софья Леонтьева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

«Самое главное, что мы выполнили свою цель. Для нас это самое важное. Как для любого спортсмена не так важна сама медаль, как задача, которую ты выполнил. Это намного важнее», — отметил Даниил.

«Для себя мы сегодня победили. Для тренеров, для наших болельщиков», — добавила Софья.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров

Танцы на льду.

1. Анна Щербакова/Егор Гончаров – 181,80.

2. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин – 180,98.

3. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов – 171,75.

Читайте эксклюзивное интервью с Софьей Леонтьевой и Даниилом Горелкиным на «Чемпионате» 22 февраля в 8:00 мск.