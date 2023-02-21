Тренер Алины Горбачёвой не видит смысла обсуждать предложения из других стран

Тренер российской фигуристки Алины Горбачёвой Софья Федченко не видит смысла обсуждать предложения из других стран.

«Алине поступали предложения из других стран. Могу ли назвать эти страны? Не вижу смысла обсуждать эту тему. Мы никуда не собираемся.

Какие цели на остаток сезона ставим? Можно ли сказать уже сейчас, что сезон удался? Цель на остаток сезона – показать два чистых четверных сальхова в одной программе. Алина прекрасно справляется с этой задачей на тренировках, но на стартах ей психологически пока сложно, поэтому получается то первый, то второй прыжок. Будем стараться приземлить два. Сезон ещё не окончен, чтобы говорить, что он удался. Но главное, мечта Алины сбылась – она стала чемпионкой страны», – приводит слова Федченко Metaratings.