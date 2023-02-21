Тренер Горбачёвой сравнила победу фигуристки над Жилиной с победой Щербаковой над Трусовой

Тренер российской фигуристки Алины Горбачёвой, которая выиграла первенство России среди юниоров, Софья Федченко сравнила победу подопечной на турнире с ситуацией на Олимпиаде 2022 года между Анной Щербаковой и Александрой Трусовой.

«Были же две похожие ситуации. Практически аналогичные. У самого Плющенко в 2010 году и у Щербаковой и Трусовой на прошлой Олимпиаде. Из этих ситуаций нужно делать какой-то вывод и работать в существующих правилах. В той системе, которая есть в современном фигурном катании.

Ситуация на Олимпиаде-2022 с Аней Щербаковой и Александрой Трусовой очень показательна. Аня выиграла Игры с двумя чистыми четверными и с классными прокатами. Саша сделала пять четверных, но проиграла. Проиграла короткой программой. То есть эта ситуация один в один как сейчас у Алины и Вероники. Точно так же у Алины один квад, а у Вероники – три и триксель. То есть разница в три ультра-си. Точно так же в короткой программе проигранный прокат с большим отрывом по баллам. И тоже из-за тройного акселя.

Кто-то пытается идти против системы, а кто-то – идёт в системе. Я не пытаюсь идти против. Считаю, что всё нужно рассчитывать и в зависимости от ситуации вставлять тот контент, который гарантированно принесёт победу. После проката произвольной Жилиной я понимала, что Алина с одним четверным сальховом выиграет соревнования при чистом прокате.

Её рекорд с одним четверным в степ-аут – 145,43. Отнимаем дорожку – остаётся 142-143 балла, добавляем баллы за чистый четверной – будет 146-148. Достаточно для победы. Поэтому мы решили не рисковать, катать с одним квадом, максимально вложиться в презентацию, хореографию, думать о скольжении. Когда мы гонимся за двумя-тремя квадами, то, конечно, заходы упрощаются и программа становится не такой зрелищной и красивой.

Опять-таки, если бы Вероника чисто откатала свой контент, то нам бы не хватало одного квада для победы и мы пошли бы на риск. Как получилось бы в итоге – не знает никто. Спорт не терпит сослагательного наклонения. Произошло всё именно так, как произошло», – приводит слова Федченко Metaratings.