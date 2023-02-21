Российские юниоры рассказали, за какими танцорами следят на международных стартах

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин рассказали, за какими танцевальными парами следят на международных стартах.
«Следили ли мы по ходу сезона за международными стартами? Возможно, за кем-то персонально? Честно, очень сложно сейчас за этим наблюдать, так как нет открытых трансляций. Тяжело было их находить через VPN», — сказал Даниил Горелкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
«В юниорах точно никого не смотрели. Во взрослых – да, что-то смотрели, некоторые Гран-при, выступления конкретных пар. Каких? Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса смотрели», — ответила Софья.
«Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, итальянцев. Чемпионат Европы я смотрел», — сказал Даниил.
«Я смотрела также просто знакомых, которые просто сейчас за другую страну катаются, ещё чемпионат США смотрела», — добавила Софья.
Читайте эксклюзивное интервью с Софьей Леонтьевой и Даниилом Горелкиным на «Чемпионате» 22 февраля в 8:00 мск.
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