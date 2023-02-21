Юниор Горелкин: рады соревнованиям вне зависимости от того, международные они или нет

Российский фигурист Даниил Горелкин, выступающий в паре с Софьей Леонтьевой, заявил, что рад соревнованиям вне зависимости от того, международные они или нет.

«Нет ли обиды из-за того, что мы, по сути, прошли отбор на юниорский чемпионат мира, но для нас точкой в сезоне станет финал Гран-при России? Главное, что наша федерация создала большое количество соревнований, где можно участвовать и зарабатывать рейтинг, хоть и в России. Мы рады любым соревнованиям вне зависимости от того, международные они или нет», — сказал Даниил Горелкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров

Танцы на льду.

1. Анна Щербакова/Егор Гончаров – 181,80.

2. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин – 180,98.

3. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов – 171,75.

Читайте эксклюзивное интервью с Софьей Леонтьевой и Даниилом Горелкиным на «Чемпионате» 22 февраля в 8:00 мск.