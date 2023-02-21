Глава USADA: надеемся, что слушание Валиевой будет быстрым и справедливость восстановят

Глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее стало известно, что ВАДА подала апелляцию в CAS и намерено обжаловать решение РУСАДА, согласно которому спортсменка была признана невиновной в приёме запрещённых препаратов. Отмечается, что организация запрашивает дисквалификацию фигуристки на четыре года.
«Это должно было быть сделано для того, чтобы восстановить некоторое доверие к глобальной антидопинговой системе, и мы очень благодарны за это. Теперь давайте надеяться, что слушание будет быстрым и открытым для общественности, чтобы спортсмены, чьи мечты висят на волоске, могли поверить в конечный результат, каким бы он ни был, и что скоро можно будет восстановить справедливость», — приводит слова Тайгарта USA TODAY.
Напомним, на Олимпиаде-2022, в день, когда должно было состояться награждение по итогам командного турнира, стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года. Вручение медалей отложено до окончания расследования, а Камиле пришлось на заседании выездной панели CAS отстаивать своё право выступить в личном турнире, где она в итоге заняла четвёртое место. Ранее РУСАДА вынесло оправдательный приговор по делу фигуристки, однако он может быть пересмотрен.
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