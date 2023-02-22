Фигуристка Леонтьева — о Пападакис/Сизероне: эстетичное катание, все ручки, ножки доделаны

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин рассказали о том, какие пары им больше всего нравятся.
«Стиль какого дуэта импонирует нам? Наверное, сложно сказать, кто нравится больше. Если смотреть, на какие топовые пары мы равняемся – мы от каждой пары берем что-то одно. У Тессы со Скоттом – мощное катание, взрослое. У Габриэлы с Гийомом – очень красивое, эстетичное катание. Все ручки, все ножки доделаны, когда они катаются, это завораживает.», —ответила Софья в беседе с Анастасией Матросовой
«От каждой пары берём разное, но если отвечать на вопрос, какой стиль импонирует больше… Мне, наверное, больше нравится стиль катания Гийома с Габриэлой», — ответил Даниил.
Читайте эксклюзивное интервью с Софьей Леонтьевой и Даниилом Горелкиным на «Чемпионате».
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