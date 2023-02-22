Вице-чемпионы первенства России в танцах ответили, хотят ли взять реванш в финале Гран-при

Российская пара фигуристов Софья Леонтьева и Даниил Горелкин сообщили о своих целях на выступление в финале Гран-при России по фигурному катанию.
«Ставим ли мы какие-то дополнительные цели на финал Гран-при, хотим ли мы реванша? Из целей – чистое, мощное, взрослое катание в удовольствие», — ответила Софья в беседе с Анастасией Матросовой.
«Все те цели, которые были на этих соревнованиях, переносятся в Питер», — ответил Даниил.
Напомним, что Софья и Даниил заняли второе место на первенстве Росси среди юниоров.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров
Танцы на льду.
1. Анна Щербакова/Егор Гончаров – 181,80.
2. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин – 180,98.
3. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов – 171,75.
Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдёт с 3 по 5 марта 2023 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный».
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