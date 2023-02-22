Леонтьева: Хорошо, когда до 11-12 лет покатался в одиночном и переходишь в танцы

Российская фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в паре с Даниилом Горелкиным, рассказала, есть ли преимущество в том, что она занимается танцами на льду с раннего возраста.

«Сложно дать ответ. С одной стороны, хорошо, когда ты хотя бы до 11-12 лет покатался в одиночном и потом уже переходишь в танцы. Ты много чего умеешь сам. Из-за того, что я с детства в паре, была такая проблема, что мне было проще кататься в паре, чем по одному. Сейчас мне без разницы – катаюсь в паре или одна, я и так, и так чувствую себя уверенно и комфортно», — сказала Софья Леонтьева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров

Танцы на льду.

1. Анна Щербакова/Егор Гончаров – 181,80.

2. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин – 180,98.

3. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов – 171,75.