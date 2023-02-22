«Жанна – невероятный специалист». Фигуристы группы Жук и Свинина – о работе с психологом

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин рассказали об общении с психологом

«Для нас, наверное, это важный нюанс. Мы с Жанной всегда на связи, здесь на Первенстве мы с ней тоже общались. Может быть, кому-то психолог не нужен. У нас есть такая возможность работать с ней», — сказала Софья Леонтьева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

«…и мы обязательно ей пользуемся. Жанночка – невероятный, потрясающий специалист, которого мы с Соней уважаем и ценим, потому что она во многом нам очень помогла в разные периоды нашей жизни. Она обязательно всегда с нами», — добавил Даниил.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров

Танцы на льду.

1. Анна Щербакова/Егор Гончаров – 181,80.

2. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин – 180,98.

3. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов – 171,75.