«Жанна – невероятный специалист». Фигуристы группы Жук и Свинина – о работе с психологом

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин рассказали об общении с психологом
«Для нас, наверное, это важный нюанс. Мы с Жанной всегда на связи, здесь на Первенстве мы с ней тоже общались. Может быть, кому-то психолог не нужен. У нас есть такая возможность работать с ней», — сказала Софья Леонтьева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
«…и мы обязательно ей пользуемся. Жанночка – невероятный, потрясающий специалист, которого мы с Соней уважаем и ценим, потому что она во многом нам очень помогла в разные периоды нашей жизни. Она обязательно всегда с нами», — добавил Даниил.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров
Танцы на льду.
1. Анна Щербакова/Егор Гончаров – 181,80.
2. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин – 180,98.
3. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов – 171,75.
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