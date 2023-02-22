МОК назвал передачу дела Валиевой в CAS шагом к вручению наград командного турнира ОИ-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на подачу Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) апелляции по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

ВАДА не согласно с вердиктом дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и требует четырёхлетней дисквалификации спортсменки, а также аннулирования ее результатов, начиная с 25 декабря 2021 года.

«МОК приветствует решение ВАДА передать дело в CAS, что делает нас на один шаг ближе к окончанию процесса, которого так ждут атлеты. Поскольку это дело касается пробы, взятой не в рамках Олимпийских игр, но повлиявшей на результаты командного и индивидуального турниров по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, МОК надеется, что дело будет рассмотрено максимально быстро. Это также в интересах всех вовлеченных лиц, в особенности атлетов, которые всё ещё не могут получить медали Игр-2022 в Пекине.

Только окончание данного дела позволит Международному союзу конькобежцев определить итоговые результаты командного турнира Олимпиады, а МОК – принять решение о распределении медалей», — приводит слова представителя пресс-службы МОК «РИА Новости Спорт».

О положительном результате допинг-пробы Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года, стало известно перед награждением победителей и призёров олимпийского командного турнира в Пекине. Церемония была отложена, медали до сих пор не вручены.