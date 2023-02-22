Михаил Коляда показал подарки от болельщиков на день рождения

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 российский фигурист Михаил Коляда показал подарки, полученные от болельщиков на день рождения. 18 февраля Коляде исполнилось 28 лет.

«Сегодня делал распаковку подарков, Джасюнделю тоже понравился процесс. Ещё раз спасибо большое», — написал Коляда в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Михаила Коляды.

В сезоне-2022/2023 Коляда выступил на двух этапах серии Гран-при России, заняв четвёртое и третье места. Больше Михаил на соревнованиях не выступал, пропустив чемпионаты России и Санкт-Петербурга. Причиной снятия стало обострение синусита и восстановление после болезни. Недавно стало известно, что Коляда снялся с финала Гран-при России, который пройдёт 4-5 марта в Санкт-Петербурге.