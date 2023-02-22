Илья Малинин на тренировке приземлил невероятный каскад с четверным акселем. Видео

Чемпион США 2023 года в мужском одиночном катании Илья Малинин опубликовал в социальных сетях видео, на котором исполнил уникальный каскад четверной аксель – ойлер – тройной сальхов.
«Просто такое среднее комбо», — подписал видел Малинин.
Напомним, Малинин первый в истории фигурист, который успешно и неоднократно исполнял на официальных соревнованиях четверной аксель (внесён к Книгу рекордов Гиннесса). Соответственно, каскады с данным прыжком не делал ещё никто.
Также в текущем сезоне 18-летний Малинин стал чемпионом первого этапа Гран-при ISU, который прошёл в США. Илья стал самым молодым победителем Skate America в истории соревнований.
Малинин — сын бывших российских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, выступавших за Узбекистан. Сам Илья родился уже в США.
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