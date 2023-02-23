Пётр Гуменник выступит в составе фортепианного дуэта в Санкт-Петербургской филармонии

Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Пётр Гуменник станет участником концерта в Санкт-Петербургской филармонии. Фигурист выступит в составе фортепианного дуэта.
«Сюрприз! 25 февраля Петя в составе фортепианного дуэта с Дарьей Шелаевой исполнит произведение из своего давнишнего репертуара (спойлер – это не «Итальянская полька»). Приглашаются все желающие, билеты на входе по 150 рублей», — написала на свой странице в социальных сетях мама фигуриста Елена Гуменник.
На чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в Красноярске, по сумме выступлений в двух программах Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали равное количество баллов (по 295,07). Золотую медаль получил Семененко, который показал лучший результат в произвольной программе. Борьбу за третье место выиграл Александр Самарин. Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге 4–5 марта.
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