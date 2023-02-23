«Она начала чувствовать себя раскрепощённее». Чемпионка мира Каташинская — о Трусовой

Трёхкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и восьмикратная чемпионка России по спортивным танцам Марина Каташинская рассказала о прогрессе в хореографии Александры Трусовой.

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 более полугода назад начала заниматься стрип-пластикой.

«В принципе Саша и до этого была очень талантливой и показывала хорошую пластику. Я думаю, здесь сыграла такая составляющая, как получать наслаждение от того, что ты делаешь. До тех пор, пока она шла по заданному пути и не развивала дополнительно в себе различные навыки, то не испытывала никакого наслаждения от происходящего, потому что не могла погрузиться в процесс. Я думаю, когда эта практика вошла в регулярную основу, она начала чувствовать себя раскрепощённее и действительно погружаться в танец.

Мне кажется, тот уровень профессионализма, к которому каждый стремится, это с чётким рассудком понимать, что я контролирую ситуацию. Не что программа диктует мне моё состояние, а я властелин того, в каком состоянии я нахожусь. У нас были итальянские коучи, Екатерина Барулина и Лука Тонелло, и они нам сказали такую интересную вещь: «Мы танцевали 20 лет, но получили удовольствие в танце один раз. Это был момент, когда мы решили завершить карьеру. На этом последнем турнире, когда мы всем объявили, что заканчиваем, мы первый раз в жизни поняли, что такое наслаждаться танцем». Очень хотелось бы, чтобы все спортсмены немножечко раньше поняли, что это можно делать не в момент, когда ты уходишь из спорта.

Появилось ли у Саши это наслаждение на льду? Я думаю, зрители это чувствуют. Не знаю, связано это с занятиями стрип-пластикой или нет, но мы однозначно видим её развитие», — сказала Каташинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полностью интервью с трёхкратными чемпионами мира по спортивным танцам Мариной и Артемием Каташинскими можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 24 февраля, в 10:00 мск.