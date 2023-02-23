Чемпион мира Каташинский высказался о массовом распаде российских танцевальных дуэтов

Трёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России по спортивным танцам Артемий Каташинский высказался о массовом распаде российских дуэтов в танцах на льду накануне и уже в течение сезона-2022/2023.

«В танцах на льду происходит сейчас практически то же самое, что и в танцах на паркете. Происходит какая-то сложная ситуация в мире и у нас что первым делом происходит? Распадаются пары. Вот у нас была Лиза Шанаева с Девидом Нарижным — они сменили партнёров. Теперь Лиза выступает с Пашей Дроздом, а Девид с Ирой Хаврониной. Это абсолютно нормально. Грустно, конечно, но это их выбор, и мы можем пожелать им только удачи», — сказал Каташинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полностью интервью с трёхкратными чемпионами мира по спортивным танцам Мариной и Артемием Каташинскими можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 24 февраля, в 10:00 мск.