Екатерина Боброва: юниорские пары – роботы в хорошем смысле этого слова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва высказалась об уровне спортивных пар, выступавших на первенстве России среди юниоров в Перми.
Победу в соревнованиях спортивных пар на первенстве России одержали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.
«Для меня это очень высокий уровень юниоров. Но есть пример наших топовых российских пар, которые сейчас в мире выигрывали бы у всех. Бойкова/Козловский, Тарасова/Морозов, и Мишина/Галлямов – это взрослое катание, полноценное взрослое катание с высоким уровнем, за которым интересно наблюдать. Женщина и мужчина. И они пытаются разные программы ставить, у кого-то уже есть свой стиль – к примеру, в этом году обсуждали классные программы у Жени с Вовой, они нашли свой стиль, это им безумно идёт.
Здесь пока всё равно для меня юниорское катание, и мне сложно пока представить, через сколько ребята выйдут на такой уровень. Нужно потихоньку двигаться ко взрослому катанию, к отношениям между партнёром и партнёршей. Юниоры – это роботы в хорошем смысле этого слова. Они классно делают элементы, чисто, но наполненности на протяжении всей программы я не вижу. Но я уверена, что у них всё впереди», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».
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