Боброва об ученике Тутберидзе Федотове: почему не вижу такой классной программы у девочек?

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате» сравнили уровень постановки программы чемпиона России среди юниоров Арсения Федотова и тренирующихся у Этери Тутберидзе фигуристок.

Боброва: Смотрела короткую программу в интернете, чаще включала сразу с начальной позы. Начал кататься Арсений. Вау, интересно как, колени какие, а программа! Когда он закончил, я была так воодушевлена, а потом – подождите, он же катается у Этери Георгиевны Тутберидзе, а кто же ему ставил программу? Наверное, Даниил Глейхенгауз? Почему мы не видим такой классной программы у девочек?

Журанков: А тебе не кажется, что это его пластический универсализм?

Боброва: Ты думаешь, что Арсений может сделать что-то намного лучше, чем девочки?

Журанков: Чем Акатьева? Да. Он тебе это показал. А тебе не кажется, что это два бриллианта – Валиева тоже. Если посмотреть её программы – вспомни «Девочку на шаре». И Арсений тоже выделяется на этом фоне. Есть очень высокий уровень постановки и исполнения.

Боброва: Когда приходят спортсмены, с которыми можно делать лучше – как Валиева, как Алёна Косторная со своим коньком, как Арсений Федотов – сразу получается классная программа?

Журанков: Программа, видимо, начинает по-другому играть. У меня только такое объяснение.