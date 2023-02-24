Каташинский: пока возрастной ценз не заработает полноценно, будем наблюдать бег за квадами

Трёхкратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские высказались о том, как скоро фигурное катание от битвы за четверными прыжками вернётся к ценности хореографии.

«Мы уже все чётко понимаем, что взрастить «терминаторов», которые делают всё механически, – это дело, подвластное нам, мы это увидели своими глазами на примере последних сезонов. Но люди хотят увидеть искусство. Даже взять танцы, почему не рекомендуется переходить в категорию Professional в раннем возрасте? Просто потому, что по гамме эмоциональной и по гамме жизненного багажа человек ещё не сможет донести зрителю то, что нужно.

Артистическая составляющая – это номер один. Мы занимаемся не бегом, где кто быстрее прибежал, тот и победил. Мы пытаемся через программу донести людям какую-то историю. Когда ты выходишь на большую арену, ты должен понимать, что это прямой контакт со зрителем. Тут, если ты выполнил четыре четверных и сделал все вращения, к сожалению, ты можешь не откликнуться. Артемий не даст соврать, у него есть много любимиц из прошлого, которые не прыгали четверные, но о них говорят до сих пор», — сказала Марина Каташинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Это правда. Отвечая на вопрос, пока возрастной ценз не заработает полноценно, мы будем наблюдать вот этот бег за четверными, потому что больше, к сожалению, ребёнок показать не может. Чтоб научиться показывать музыкальность, артистичность, нужно прожить какое-то определённое количество времени. На примере спортивных танцев я вижу, что этот вопрос был решён возрастным цензом на участие в конкурсах», — добавил Артемий Каташинский.

Полностью интервью с трёхкратными чемпионами мира по спортивным танцам Мариной и Артемием Каташинскими можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 24 февраля, с 10:00 мск.