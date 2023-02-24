Боброва — о произвольной Титовой на первенстве России: могла бороться за первое место

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва высказалась о произвольной программе спортсменки академии «Ангелы Плющенко» Софьи Титовой на первенстве России среди юниоров.
Титова допустила очень серьёзную ошибку в короткой программе, заняла только 16-е место, из-за чего произвольную исполняла в первой разминке. После окончания соревнований Евгений Плющенко раскритиковал судей за оценки ученицы, которая в итоге стала четвёртой.
«Ошибка в короткой — достаточно серьёзная, и она очень сильно повлияла на её место в итоге, потому что она могла бы бороться с таким прокатом произвольной и за первое-второе место. Опять же: то, что она не попала в последнюю разминку, тоже сыграло определенную роль. В последней разминке всё равно чуть больше получают вторую оценку. Хотя для меня у девочек Евгения Плющенко ко второй оценке нет вопросов: они очень хорошо получили во второй оценке», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».
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