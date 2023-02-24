Боброва — о Горбачёвой на первенстве России: правильно, что не стала мудрить с ультра-си

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва оценила выступление на первенстве России среди юниоров в Перми обладательницы золотой медали Алины Горбачёвой.

«Мне кажется, был сделан правильный ход тренером Алины Горбачёвой, что она не стала мудрить с ещё большим количеством ультра-си, хотя по факту могла себе это позволить. И какой прекрасный был у неё четверной сальхов вначале, причём такой уверенный чистый четверной сальхов — классно. Но в мастерах она немножко мне больше понравилась в произвольной программе. Мне кажется, она в этот раз более сдержанно каталась. Может быть, сосредоточеннее, потому что ей было важно откатать чисто», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

В сезоне-2022/2023 Горбачёва также выступала на взрослом чемпионате России, где заняла девятое место.