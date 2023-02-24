Эксперт объяснил, почему Романа Костомарова не отправили на лечение в Германию

Профессор Московской медицинской академии и доктор медицинских наук Павел Воробьёв объяснил, почему олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова не транспортировали для лечения в Германию.
«А с чего вы взяли, что в Германии его шансы были выше, чем здесь? Это стереотип, что немецкие врачи лучше наших, он не имеет под собой никаких оснований.
В том состоянии, в котором был Костомаров, его бы попросту не довезли бы. Его сразу подключили к ИВЛ и ЭКМО, он не мог дышать, аппараты дышали за него, гоняли кровь. В таком состоянии не летают», — приводит слова Воробьёва Starhit.
Напомним, Костомаров был доставлен в больницу с двусторонней пневмонией 10 января в тяжёлом состоянии. В феврале врачи ампутировали спортсмену стопы и несколько пальцев на руке из-за осложнений, связанных с заболеванием. Позже сообщалось об улучшении состояния Костомарова.
На днях сообщалось, что у Костомарова перестал видеть правый глаз.
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