Журанков — о произвольной Горбачёвой: самое взрослое катание первенства России

Комментатор Андрей Журанков высказался о выступлении фигуристки Алины Горбачёвой в произвольной программе на первенстве России среди юниоров, которое прошло в Перми. Спортсменка стала обладательницей золотой медали.
«Я отметил у Горбачёвой абсолютный баланс: баланс набора, программы, музыкальности, связок — всего-всего-всего. Это самое взрослое катание юниорского первенства России», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».
Представляющая Тверскую область Горбачёва тренируется под руководством Софьи Федченко. В сезоне-2022/2023 Алина выступала на взрослых этапах Гран-при России, стала третьей в Перми и четвёртой в Москве. На взрослом чемпионате России – 2023 Горбачёва заняла девятое место. Также Алина в составе команды «Красная машина» выиграла Кубок Первого канала.
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