Чемпионка мира по танцам Каташинская высказалась об отстранении российских фигуристов
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Трёхкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и восьмикратная чемпионка России по спортивным танцам Марина Каташинская поделилась мнением об отстранении российских фигуристов от международных турниров.
«Я думаю, что можно сказать во всеуслышание, что российские спортсмены — это сильнейшие спортсмены во всём мире. Наша федерация делает всё для того, чтобы никто не почувствовал потери из-за того, что в календаре соревнований стало меньше турниров. Я думаю, что это даже классный экспириенс — немножечко сконцентрировать конкуренцию у нас здесь и посмотреть, как мы будем с этим справляться. Мне кажется, это взрастит новых сильных спортсменов», — сказала Каташинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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