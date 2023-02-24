Чемпионка мира по танцам Каташинская высказалась об отстранении российских фигуристов

Трёхкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и восьмикратная чемпионка России по спортивным танцам Марина Каташинская поделилась мнением об отстранении российских фигуристов от международных турниров.

«Я думаю, что можно сказать во всеуслышание, что российские спортсмены — это сильнейшие спортсмены во всём мире. Наша федерация делает всё для того, чтобы никто не почувствовал потери из-за того, что в календаре соревнований стало меньше турниров. Я думаю, что это даже классный экспириенс — немножечко сконцентрировать конкуренцию у нас здесь и посмотреть, как мы будем с этим справляться. Мне кажется, это взрастит новых сильных спортсменов», — сказала Каташинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.