Журанков: в судействе на юниорском первенстве России проявилась мировая тенденция

Комментатор Андрей Журанков поделился мнением о работе судей на первенстве России среди юниоров.
«Почему для меня судьи отработали профессионально? Потому что выпустили бы наших девчонок на международный старт. Вышли бы Титова, Жилина, откатали ровно так же — я боюсь, что они за компоненты получили бы даже меньше, чем получили здесь. Я объясню почему. Потому что тенденция последних лет показывает, что из суперпрыжков в женском катании и крутого катания без ультра-си судьи выбирают Каори Сакамото и Луну Хендрикс.
То есть то, что происходит этот скандал в нашем фигурном катании, это опять возвращение к дилемме: так всё-таки ультра-си — прыжки, прыжки, прыжки — или всё-таки гармоничная, целиком сделанная программа. А мы чего хотим? Мы опять хотим ультра-си, ультра-си, ультра-си? Да, у нас есть часть тренеров, часть судейского корпуса и часть фанатов, которые хотят ультра-си. Вот почему такое количество бегало за Трусовой в предыдущие годы, и мы все на неё смотрели, как на диковинку, которая вот-вот должна сделать пять четверных. Она сделала пять четверных. Но Олимпиаду выиграла Щербакова. Это мировая тенденция, и в судействе на юниорском первенстве России эта мировая тенденция тоже проявилась», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».
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