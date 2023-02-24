Стали известны сроки рассмотрения жалобы академии Плющенко на тренера Федченко

Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), председатель комиссии по этике Ирина Рабер назвала сроки рассмотрения жалобы, которую подала академия двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» на тренера Софью Федченко. Поводом для направления жалобы стали высказывания Федченко.

Плющенко ранее раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров, отметив, что его спортсменки имели более сложную программу, но получили низкие баллы. В ответ Федченко заявила, что слова Плющенко о российских судьях являются истерикой и неумением признавать поражения.

«Думаю, что жалобу академии «Ангелы Плющенко» к Софье Федченко обсудят после 8 марта, потому что будет финал Гран-при плюс все в разъездах. Нужно собраться, проанализировать документ», — приводит слова Рабер «РИА Новости Спорт».