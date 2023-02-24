РУСАДА обжаловало в CAS решение дисциплинарного комитета по делу Камилы Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) по делу о нарушении фигуристкой Камилой Валиевой антидопинговых правил.

«РУСАДА, помимо оспариваемого вердикта, просит CAS вынести решение подвергнуть спортсменку за нарушение антидопинговых правил «уместным последствиям», которые могут включать в себя или быть ограничены предупреждением», — сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда.

Ранее ДАК постановил, что Валиева нарушила антидопинговые правила, однако не усмотрел в этом её вины и халатности. Тем не менее результат Валиевой на чемпионате России — 2022 был аннулирован.

Ранее апелляции в CAS подали Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU). Организации едины в том, что предоставленных доказательств недостаточно для оправдания Валиевой, которая по решению РУСАДА была лишена только золота чемпионата России — 2022, во время которого сдала положительный допинг-тест. В отличие от ВАДА, ISU не называет срок возможной дисквалификации фигуристки.