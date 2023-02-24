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РУСАДА выступило с заявлением о причинах подачи апелляции по делу Камилы Валиевой в CAS

РУСАДА выступило с заявлением о причинах подачи апелляции по делу Камилы Валиевой в CAS
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объяснило решение обжаловать решение Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) по делу фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Изучив мотивы принятого решения, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие её вины. Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА убеждено, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна и разумной санкцией могло бы быть вынесение «предупреждения».

На данном этапе РУСАДА не имеет права давать комментарии по существу рассматриваемого дела, поэтому раскрывать основания своей позиции и запрашиваемую санкцию не может. Обоснованная позиция РУСАДА была представлена в CAS для объективного и беспристрастного рассмотрения арбитрами», — говорится в заявлении РУСАДА.

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