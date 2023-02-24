РУСАДА выступило с заявлением о причинах подачи апелляции по делу Камилы Валиевой в CAS

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объяснило решение обжаловать решение Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) по делу фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Изучив мотивы принятого решения, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие её вины. Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА убеждено, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна и разумной санкцией могло бы быть вынесение «предупреждения».
На данном этапе РУСАДА не имеет права давать комментарии по существу рассматриваемого дела, поэтому раскрывать основания своей позиции и запрашиваемую санкцию не может. Обоснованная позиция РУСАДА была представлена в CAS для объективного и беспристрастного рассмотрения арбитрами», — говорится в заявлении РУСАДА.
- 24 февраля 2023
-
17:45
-
16:04
-
15:57
-
14:33
-
14:25
-
13:20
-
12:25
-
12:00
-
11:57
-
11:35
-
11:20
-
11:10
-
11:05
-
10:45
-
10:40
-
10:24
-
10:15
-
09:55
-
09:50
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:15
-
01:56
- 23 февраля 2023
-
23:55
-
23:30
-
23:04
-
23:00
-
22:00
-
21:43
-
21:28
-
21:10
-
21:00
-
11:55
-
00:07