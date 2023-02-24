Фигуристка Ксения Синицына не выступит в финале Гран-при России

Фигуристка Ксения Синицына сообщила, что не выступит в финале Гран-при России.

Ксения заняла третье и четвёртое места на этапах Гран-при России и отобралась в финал соревнований, став восьмой в рейтинге всех участниц. Однако Ксения, ставшая восьмой на чемпионате России – 2023, пропустила Кубок Первого канала из-за стрессового перелома малоберцовой кости голени. К тренировкам на льду Синицына приступила в начале февраля.

«К сожалению, я не выступлю в финале Гран-при. Список участников был сформирован в первых числах февраля, а у меня на этот момент был недопуск к спорту по медицинским показаниям. Поэтому сейчас я постепенно набираю форму, чтобы не произошёл рецидив», — приводит слова Синицыной «РИА Новости Спорт».

Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдёт 4-5 марта в Санкт-Петербурге.