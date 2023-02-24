Фигуристка Ксения Синицына не выступит в финале Гран-при России

Фигуристка Ксения Синицына сообщила, что не выступит в финале Гран-при России.
Ксения заняла третье и четвёртое места на этапах Гран-при России и отобралась в финал соревнований, став восьмой в рейтинге всех участниц. Однако Ксения, ставшая восьмой на чемпионате России – 2023, пропустила Кубок Первого канала из-за стрессового перелома малоберцовой кости голени. К тренировкам на льду Синицына приступила в начале февраля.
«К сожалению, я не выступлю в финале Гран-при. Список участников был сформирован в первых числах февраля, а у меня на этот момент был недопуск к спорту по медицинским показаниям. Поэтому сейчас я постепенно набираю форму, чтобы не произошёл рецидив», — приводит слова Синицыной «РИА Новости Спорт».
Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдёт 4-5 марта в Санкт-Петербурге.
- 24 февраля 2023
-
21:00
-
19:52
-
17:45
-
16:04
-
15:57
-
14:33
-
14:25
-
13:20
-
12:25
-
12:00
-
11:57
-
11:35
-
11:20
-
11:10
-
11:05
-
10:45
-
10:40
-
10:24
-
10:15
-
09:55
-
09:50
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:15
-
01:56
- 23 февраля 2023
-
23:55
-
23:30
-
23:04
-
23:00
-
22:00
-
21:43
-
21:28
-
21:10
-
21:00