Александра Трусова станет воплощением огня на церемонии открытия игр «Дети Азии»

Постановщик ледовой части церемонии открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» хореограф Никита Михайлов рассказал, какие роли исполнят в шоу двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, его сын Александр и серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова.
Церемония открытия, включающая ледовое шоу, пройдёт 25 февраля в Кемерове.
«Идея была в том, чтобы воплотить на льду компьютерную игру, и мы увидим виртуальные проекции участников — получилось зрелищно. Получил удовольствие от этой работы, от этой команды. Настоящие профессионалы.
Будут большие декорации, титаны, огнемёты, технически сложные декорации. В общей сложности только в ледовой части шоу будет задействовано более 100 участников. Саша Трусова станет воплощением огня Игр, а Александр Плющенко — хранителем кристалла, это важный момент сюжетной линии. А вот Евгений Плющенко сыграет отрицательного персонажа — он босс в компьютерной игре», — приводит слова Михайлова ТАСС.
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