Роднина — о деле Валиевой: МОК, ВАДА и РУСАДА устроили бега и соревнуются в глупости

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на подачу апелляции по делу фигуристки Камилы Валиевой Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
РУСАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение своего же Дисциплинарного антидопингового комитета оправдать Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. В РУСАДА пояснили, что хотя вина Валиевой минимальна, она заслуживает максимум вынесения предупреждения. Ранее аналогичные апелляции подали Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU), которые требуют более сурового наказания для фигуристки.
«Увидим судебный процесс. Финальное решение всё равно за CAS. В последнее время мне кажется, что МОК, что ВАДА, что РУСАДА — устроили свои бега и соревнуются в глупости, неправильной оценке ситуации. Пытаются обогнать друг друга в том, кто больше наговорит», — приводит слова Родниной Sport24.
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