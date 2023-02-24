Тренер Горбачёвой: уважаю Плющенко-спортсмена, но его мнение в тренерстве не авторитетно

Тренер Софья Федченко, под руководством которой занимается чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва, объяснила, почему вступила в дискуссию с Евгением Плющенко.
После победы Горбачёвой на первенстве России Плющенко раскритиковал судейство, намекнув на уровень сложности программ чемпионки по сравнению с его ученицами. Федченко ответила, за что академия Плющенко пожаловалась на неё в комиссию по этике ФФККР.
«Сперва вообще не хотела никак реагировать. Потом уже решила, что хоть что-то сказать стоит. И, если бы не прозвучала фраза «спортсмен с одним ультра-си выиграл у спортсмена с четырьмя», я бы точно никак это не комментировала. Потому что здесь был явный камень в наш огород.
Была ли у меня обида? Только за мою спортсменку. Я должна была за неё заступиться, она честно сделала свою работу и абсолютно ни в чём не виновата. Ребёнку ведь обидно. Больше всего я не хотела, чтобы она начала сомневаться в своей победе. Потому что она завоевала золотую медаль честно и заслуженно. Правда, получилось так, что история стала очень уж громкой (смеётся).
Я прокомментировала более чем корректно. Просто моё интервью раздербанили на самые яркие фразы – и понеслось. В основном все прицепились к фразе, что мне безразлично мнение Евгения Викторовича. На самом деле, я очень уважаю его как спортсмена, но сейчас мы коллеги по тренерской работе. И я не отрицаю, что его мнение конкретно в тренерстве для меня действительно не авторитетно.
Поймите правильно – мы не работаем в команде, у нас нет общих спортсменов. Поэтому мне и правда неважно его мнение относительно моих фигуристов. У меня другие авторитеты, эксперты, к которым я прислушиваюсь. Евгений Викторович же просто мой коллега. Он хороший тренер, у него классные спортсмены, но мы не в одной команде, чтобы считаться с его мнением по поводу моих ребят», — приводит слова Федченко «РИА Новости Спорт».
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