Фигуристы группы Этери Тутберидзе поздравили тренера с днём рождения

Фигуристы группы Этери Тутберидзе на льду «Хрустального» записали поздравление тренеру с днём рождения. Знаменитому наставнику сегодня, 24 февраля, исполнилось 49 лет.

В ролике приняли участие Морис Квителашвили, Ника Егадзе, Софья Акатьева, Камила Валиева, Аделия Петросян, Арсений Федотов и другие.

«Этери Георгиевна, с днём рождения вас! Будьте счастливы, будьте здоровы. Пусть ваши спортсмены радуют вас. Желаем, чтобы ваши глаза всегда искрились только от счастья. Вдохновенья, новых творческих идей и продолжайте удивлять мир. Благодарим вас за ваш труд, за ваше терпение и работу с нами. Поменьше стресса, побольше терпения. С днём рождения!» — говорят ученики Тутберидзе в ролике.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Мориса Квителашвили.