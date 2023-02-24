Журова — о деле Валиевой: если бы не политика, вопрос был бы закрыт на уровне федерации

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы России Светлана Журова отреагировала на подачу апелляции по делу фигуристки Камилы Валиевой Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
РУСАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение своего же Дисциплинарного антидопингового комитета оправдать Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. В РУСАДА пояснили, что хотя вина Валиевой минимальна, она заслуживает максимум вынесения предупреждения. Ранее аналогичные апелляции подали Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU), которые требуют более сурового наказания для фигуристки.
«Если мы говорим про прецедентное право, то всё должно решиться в пользу Валиевой. Случаи оправдания спортсменов в подобных ситуациях были. Оправдывали даже наших спортсменов. Если бы не было политики, то этот вопрос был бы закрыт на уровне федерации. Есть много случаев с микродозами, о которых люди даже не знают. Всё решалось в федерациях.
На повестке стоит победа российской команды на Олимпиаде. Команды, которые стоят следующими в очереди, очень хотят получить медаль. Мы же понимаем, если бы к Валиевой были вопросы, её бы не поставили в команду. Но специально дотянули до того, когда команда уже выступила. Здесь есть ангажированность этого случая от начала до конца. Мы бы и так выиграли Олимпиаду. У нас очень сильные девчонки, Валиеву можно было бы заменить другой спортсменкой. Для меня это спекуляция на теме», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».
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