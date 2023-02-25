Елизавета Туктамышева: когда-нибудь вы увидите меня в светлом платье, но это не точно

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях фотографии с празднования дня рождения фигуристки Алисы Федичкиной, ей исполнился 21 год.
«Когда-нибудь вы увидите меня в светлом платье, но это не точно», — подписала фото Туктамышева.
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
25-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
На прошедшем чемпионате России Туктамышева завоевала бронзовую медаль. Победительницей соревнований стала Софья Акатьева, Валиева стала серебряным призёром.
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