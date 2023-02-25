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Камила Валиева не будет общаться с журналистами на этапе Кубка Московского спорта

Камила Валиева не будет общаться с журналистами на этапе Кубка Московского спорта
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Чемпионка Европы – 2022, российская фигуристка Камила Валиева не будет общаться с журналистами после выступления на четвёртом этапе Кубка Московского спорта. Соревнования проходят сегодня, 25 февраля на малой арене ЦСКА.

Кубок Московского спорта по фигурному катанию – это командные юношеские соревнования среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет. Валиева стала хедлайнером четвёртого этапа.

Примечательно, что на предыдущих этапах соревнований хедлайнеры — Анна Щербакова, Алёна Косторная и Софья Муравьёва — давали комментарии журналистам.

Ранее стало известно, что ВАДА намерено обжаловать решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому спортсменка была признана невиновной в приёме запрещённых препаратов. Отмечается, что организация запрашивает дисквалификацию фигуристки на четыре года.

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