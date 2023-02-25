«Скорее всего, будут сюрпризы». Пётр Гуменник — о грядущем выступлении в финале Гран-при

Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Пётр Гуменник поделился эмоциями от выступления на концерте музыкально-хоровой студии «Галактика», который прошёл в Санкт-Петербурге. Спортсмен играл на фортепиано «Малагенью».
«Малагенью» мы играли когда-то давно, когда я ещё музыкой занимался. Сейчас даже не вспомню, как давно это было – лет шесть или семь назад. Это последнее, что мы играли.
Про неё (музыку) мне сообщили в новом году, педагог Елена Анатольевна Федоровская поделилась такой идеей. Начал репетировать недели три назад. Оказалось, пальцы всё помнят, легко всё восстановил.
Не помешало ли это подготовке к финалу Гран-при? Всё равно иногда за рояль сажусь, что-то играю. Сейчас играл и вспоминал вот это.
Будут ли сюрпризы в финале Гран-при? Да, скорее всего, будут сюрпризы. Какие, не скажу (улыбается)», — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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