«Возможно, беспечность. Может, невезение». Тихонов — о причинах болезни Костомарова

Российский фигурист и тренер, чемпион мира Алексей Тихонов, выступавший в спортивной паре с Марией Петровой, высказался о выступлениях зимой на открытом воздухе.

После истории с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым, который был госпитализирован с тяжёлой пневмонией после участия в шоу на улице, появились мнения о необходимости запрета ледовых шоу на открытом воздухе.

«Не совсем правильная логика, да. Потому что изначально выступали только на открытых катках, так начиналось фигурное катание в России и мире. И сейчас фигуристы тоже выступают на улице, на хорошем льду и не очень, но они своим катанием доставляют радость. Я тут поддерживаю Алексея Мишина, который высказал своё мнение, и оно было вовсе не отрицательным. Выходя на лёд, ты должен быть размятым, само катание занимает четыре минуты, в ходе которых организм человека работает. Самое важное, что ты просто должен не зависнуть на холоде и вернуться в тёплое помещение. Это не критично. Учитывая радость, которую дарят своими выступлениями фигуристы людям, я не вижу здесь ничего плохого. Просто вот эти переключения с тепла на мороз и наоборот должны быть контролируемы.

Получается, это была беспечность, которая присуща многим из нас? Возможно. Может, невезение. У меня тоже в пандемию были моменты, когда я болел и не знал, что это было — все тесты показывали отрицательный результат. Но я чувствовал себя невероятно плохо. Приходилось кататься, потому что шёл проект [«Ледниковый период»]. Не на открытых катках, но всё равно я понимал, что это огромная нагрузка на организм, иммунную систему. Говорите, чревато? Да, но меня эти ситуации вытаскивали, наоборот. Организм включается, кровь разгоняется по телу, и ты выздоравливаешь. Бывает так, что… случается по-другому», — приводит слова Тихонова «Спорт-экспресс».