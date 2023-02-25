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Нина Мозер: для многих за рубежом отсутствие российских фигуристов — шанс стать лидерами

Нина Мозер: для многих за рубежом отсутствие российских фигуристов — шанс стать лидерами
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Генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы, заслуженный тренер России Нина Мозер рассказала, как за границей воспринимают отстранение российских фигуристов от международных соревнований.

«Безусловно, у меня есть контакт с зарубежными коллегами. В том году я приехала со своей молодой парой на соревнования в Польшу. И вдруг я поймала себя на мысли, что у меня нет ощущения, что я на каком-то серьёзном турнире — все подходят, обнимаются, целуются, рассказывают про какие-то свои события.

Понимаю, что им сейчас без нас хорошо, потому что они побеждают. При этом они всё время спрашивают, как у нас дела. Конечно, когда видишь оценки, которые у них получают победители, то понимаешь, что у нас внутри намного всё сильнее. Если бы мы приехали, то опять всё забрали бы. Так что для многих наше отсутствие — шанс стать лидерами. Такое моё впечатление от того, что я вижу.

К слову, на одной из встреч в летний период я спросила: «А могла бы я приехать, например, на чемпионат мира просто на трибуне посидеть, посмотреть?» Ни на что не претендую, просто на трибуне, чтобы почувствовать вкус, запах соревнований. Мне сказали: «Нет, ты не можешь получить аккредитацию. Можешь купить билет и где-нибудь сесть, но аккредитацию получить нельзя». И есть ещё вариант приехать в иностранной команде. На что я ответила: «Получается, вы говорите не со мной, а с моим паспортом». Очень странная история, она для меня непонятна. Естественно, я сказала, что в чужой команде никуда не поеду. Но вообще отношение ко мне лично не изменилось», — приводит слова Мозер «Матч ТВ».

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