СМИ: состояние Романа Костомарова начало улучшаться

Жизненные показатели олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова начали улучшаться, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Состояние спортсмена на данный момент оценивается как стабильное.

Костомарову провели несколько процедур плазмафереза (очистки крови), в данный момент Роман находится в медикаментозном сне. Ранее фигурист перенёс инсульт и операции по удалению конечностей.

Напомним, 10 января 46-летний Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы, а позднее – пальцы на руках. Спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам пришлось снова подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). Журналистам стало известно, что фигурист выступал в ледовых шоу на фоне болезни.