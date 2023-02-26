Глеб Лутфуллин подал заявку на турнир шоу-программ

Россиянин Глеб Лутфуллин рассказал, что подал заявку на турнир шоу-программ по фигурному катанию, который пройдёт в Москве 18 марта.

Участники представят показательные номера продолжительностью от 2,5 до 3 минут, созданные специально для этих соревнований. Победитель получит 5 млн рублей, призовые за второе место – 3 млн рублей, за третье – 1 млн рублей.

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований решением Международного союза конькобежцев (ISU). Такое решение было принято на фоне соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее хореограф Алексей Железняков, работающий с группой Этери Тутберидзе, рассказал, в каком качестве смог бы принять участие в турнире шоу-программ.