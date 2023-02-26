Алиев — о подготовке к финалу Гран-при России: работаем над стабильностью, выносливостью

Чемпион Европы – 2020 в мужском одиночном катании российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о подготовке к финалу Гран-при России.

«Как идёт подготовка к финалу Гран-при? Подготовка идёт в штатном режиме, тренируемся. Буквально вчера у меня была последняя тренировка недели, сегодня должен был быть выходной, но я его буду проводить здесь, даря эмоции публике и командам. Буду выступать с показательным номером. Подготовка к финалу проходит в штатном режиме, с нашим тренерским штабом идём по дороге, которую выстроили. Изменений конкретных никаких нет, только работаем над стабильностью, выносливостью, чтобы показать программы в самом лучшем виде», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.