Лутфуллин: к финалу Гран-при спокойно отношусь, не переживаю, не трясусь, выхожу и делаю
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Чемпион Санкт-Петербурга 2023 года в мужском одиночном катании фигурист Глеб Лутфуллин рассказал о подготовке к финалу Гран-при России.
«Все турниры важные, на всех хочется показать свой максимум. В программах ничего не меняли, всё оставили как есть. Потихоньку готовлюсь.
К финалу Гран-при спокойно отношусь, у меня вырабатывается адреналин. Не переживаю, не трясусь, выхожу и просто делаю – либо хорошо, либо плохо», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Финальный этап Гран-при России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта. Напомним, изначально планировалось, что финал Гран-при России по фигурному катанию в 2023 году состоится в Сочи.
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