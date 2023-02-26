Лутфуллин: к финалу Гран-при спокойно отношусь, не переживаю, не трясусь, выхожу и делаю

Чемпион Санкт-Петербурга 2023 года в мужском одиночном катании фигурист Глеб Лутфуллин рассказал о подготовке к финалу Гран-при России.

«Все турниры важные, на всех хочется показать свой максимум. В программах ничего не меняли, всё оставили как есть. Потихоньку готовлюсь.

К финалу Гран-при спокойно отношусь, у меня вырабатывается адреналин. Не переживаю, не трясусь, выхожу и просто делаю – либо хорошо, либо плохо», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Финальный этап Гран-при России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта. Напомним, изначально планировалось, что финал Гран-при России по фигурному катанию в 2023 году состоится в Сочи.