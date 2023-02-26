Радионова: снова хочется увидеть дуэль Семененко и Гуменника

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова назвала чемпиона России Евгения Семененко и серебряного призёра чемпионата России Петра Гуменника будущим мужского одиночного катания в стране.

«Любые противостояния – это всегда интересно. Снова хочется увидеть дуэль Семененко и Гуменника. Тем более, честно признаюсь, это два моих любимых одиночника. Я считаю их будущим российского мужского одиночного катания. За обоих ребят буду болеть, но победит сильнейший», – приводит слова Радионовой Metaratings.

За соперничеством Семененко и Гуменника можно будет понаблюдать в финальном этапе Гран-при России по фигурному катанию, который пройдёт 4–5 марта в Санкт-Петербурге.