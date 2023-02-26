Радионова: снова хочется увидеть дуэль Семененко и Гуменника
Поделиться
Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова назвала чемпиона России Евгения Семененко и серебряного призёра чемпионата России Петра Гуменника будущим мужского одиночного катания в стране.
«Любые противостояния – это всегда интересно. Снова хочется увидеть дуэль Семененко и Гуменника. Тем более, честно признаюсь, это два моих любимых одиночника. Я считаю их будущим российского мужского одиночного катания. За обоих ребят буду болеть, но победит сильнейший», – приводит слова Радионовой Metaratings.
За соперничеством Семененко и Гуменника можно будет понаблюдать в финальном этапе Гран-при России по фигурному катанию, который пройдёт 4–5 марта в Санкт-Петербурге.
Комментарии
- 26 февраля 2023
-
23:22
-
23:12
-
22:40
-
20:58
-
18:13
-
17:56
-
17:46
-
17:37
-
13:08
- 25 февраля 2023
-
22:54
-
20:56
-
20:34
-
17:59
-
15:34
-
14:50
-
13:44
- 24 февраля 2023
-
23:48
-
23:32
-
22:50
-
21:11
-
21:00
-
19:52
-
17:45
-
16:04
-
15:57
-
14:33
-
14:25
-
13:20
-
12:25
-
12:00
-
11:57
-
11:35
-
11:20
-
11:10
-
11:05
Партнерский контент